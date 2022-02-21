景氣復甦帶動產能 110年能源供需皆增

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（中央社記者梁珮綺台北21日電）疫情改變民眾消費習慣及生活型態，加上全球景氣逐漸復甦、廠商擴產，經濟部能源局今天公布110年能源供需統計，顯示國內能源消費增加4.5%，其中，電力消費增加4.3%，帶動電力供給增加3.9%。

統計顯示，由於全球對半導體、鋼筋建材、石化及塑膠產品需求熱絡，價量齊揚，刺激廠商擴增國內產出，帶動工業部門能源消費增加8.5%，又以電力成長7.1%最多；而工業部門在去年的能源消費占比為62.4%。。

住宅部門能源消費則增加2.6%，其中，電力增加5.1%，能源局分析，由於防疫措施仍未全面鬆綁，部分民眾維持分流上班、遠距溝通並減少外出，帶動相關用電成長。

而在疫情影響下，運輸部門、服務業部門的能源消費呈現年減，以運輸部門而言，政府為控管境外移入個案及避免本土案例擴散，疫情警戒維持二級以上，影響民眾外出活動，交通量下降，公路用油減少5.4%，帶動運輸部門能源消費減少5.2%。

服務業部門能源消費減少1.4%，其中，用電減少1.3%，能源局說明，主要是住宿餐飲業受疫情警戒維持二級以上影響，商務、宴會活動及內用消費人潮銳減，以及部分業者縮短營業時間或自主暫時停業。

至於發電結構，由於燃煤機組未擴建新機，相較於前年，去年持平，約34.7%；燃氣為31.8%，較前年成長2.9%；再生能源則明顯增加20.8%，為19.1%，其中，又以太陽光電成長32.4%最多、風力成長10.3%次之。

能源局表示，去年全球景氣穩健復甦，消費需求回彈，資訊電子產品與傳產貨品價格居於高檔，致使工業部門景氣維持擴張，國內能源消費持續增加，並帶動能源供給上升。

能源局進一步指出，隨著國外防疫管制解除，缺工及供應鏈瓶頸漸獲改善，預期將形成國內廠商競爭壓力，後續國際產業動態與國內防疫決策，仍將影響台灣未來能源供需走勢。（編輯：趙蔚蘭）1110221