精準農業及高齡友善 中華電科技力助陣

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（中央社記者江明晏台北24日電）全台首屆2022 ESG高峰會今天起登場，中華電信今天宣布，旗下「智慧農業」及「屏安是福」解決方案，實現精準農業及高齡友善照護。

中華電信今天發布新聞稿表示，自主開發的智慧農業服務擁有多項成功案例，整合「田間感測器」、「行動物聯網NB-IoT通訊技術」及「農業AI管理平台」，提供智慧農業完整解決方案。

中華電指出，其中，田間感測器經由微氣象站收集土壤溫溼度、CO2等環境數據，利用NB-IoT行動物聯網低功耗、覆蓋廣及大量終端設備連結等特性，協助農友透過中華電信自主研發管理平台即時取得土壤、氣候等環境資訊，並以中華電信大數據分析技術來預測作物的生長環境變化趨勢，改善耕種行為，以降低人事、農藥資材成本及生產風險、實現精準農業。

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中華電信進一步說，透過網路基礎採精準的Wi-Fi+藍芽定位技術，以5000多位「具備自理能力長者」為主要對象，結合在地信仰中心、社區媽媽、連鎖超商及活動中心等，發行「屏安福D+卡」，提供家人關懷、社區活動、健康檢測。

對於「輕度失智者」，透過「屏安福D+卡」，提供醫療管道、軌跡紀錄、健康促進與心靈撫慰；整合社區安全防護平台、LINE推播即時通知守護者等功能，透過智慧科技建立預防走失定位服務、緊急救援、智慧影像、友善安全交通以及IoT長輩自主健康管理等服務，於屏東縣竹田鄉西勢村建構全台第一個防走失服務的示範社區。（編輯：翟思嘉）1110624