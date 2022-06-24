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台股漲126點收復15300關卡 週線連3黑

2022/6/24 13:46（6/24 14:21 更新）
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台股24日盤中一度大漲248點，不過尾盤漲幅收斂，終場收在15303.32點，漲126點。（中央社檔案照片）
台股24日盤中一度大漲248點，不過尾盤漲幅收斂，終場收在15303.32點，漲126點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股早盤雖在美股勁揚激勵下開高，但中場過後短線解套賣壓出籠，5日線約15384點附近的壓力依舊沉重，週線下跌337點，連續3週收黑。

加權股價指數上漲126.88點、收在15303.32點、漲幅0.84%，成交值新台幣2307.97億元。

台積電守在平盤上，終場小漲1元，收在486.5元，聯發科持續貼息走勢，大跌19元；高價電子股表現後繼無力，早盤強勢的航運股也後繼無力，長榮、陽明百元得而復失，僅水泥、塑膠、造紙、橡膠、汽車、生技等類股得以延續早盤多頭力道。

分析師表示，台股本週由空方掌舵，在大盤融資維持率拉警報下，多頭反攻力道稍嫌疲弱，今天指數雖整場維持在紅盤之上，但在週末效應下，成交量再度萎縮，形成「跌有量、漲無量」的偏空格局；不過，由於融資近期瘦身超過300億元，籌碼獲得一定程度的沉澱，排除國際局勢再有變化的變數，台股有機會以量縮尋求底部支撐。

分析師認為，6月倒數最後一週，投信作帳行情開始加溫，但國際情勢不佳，對台股仍帶來壓力，預期現階段盤勢難脫震盪走勢；考量當前個股強弱勢分化明顯，一方面雖可期待投信作帳機會，另一方面則應提防投信調節高水位持股，反而會出現結帳行情的可能性。（編輯：楊凱翔）1110624

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