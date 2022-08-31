證交所提4大方向 推動台灣證券市場多元健全發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北31日電）台灣證券交易所今天表示，將朝建構ESG生態系、強化外國證券複委託服務及管理、推動資安防護升級暨大數據專案、積極推動及活化創新版4大方向，讓台灣證券市場更加多元、健全發展。

證交所今天召開「證券市場新未來」記者會，在建構ESG生態系部分，證交所表示，已規劃建構ESG（環境保護、社會責任、公司治理）資訊平台，整合上市櫃公司ESG資訊、相關商品資訊、國內外相關規範及教育宣導資料等，作為投資人ESG投資決策的判斷依據。

證交所說明，為引導企業持續投入永續發展，除於2022年底研議強化現行公司治理評鑑有關環境、社會構面量化及質化指標並提高其權重外，證交所也著手研議建立ESG評鑑，預計2023年底發布架構及指標內容，2024年進行評鑑，2025年發布結果，並研議公司治理評鑑並行一段時間後，適時退場。

強化外國證券複委託服務及管理方面，證交所指出，將建置複委託聯合徵信平台，由各券商申報客戶開戶、授信及違約資料，提供各證券商及投資人查詢投資人徵信資料集違約通報等。

此外，將建置風控監理資訊平台，蒐集複委託交易相關監理資訊，控管券商授信風險，必要時提供相關資料給主管機關。另外，由集保結算所擔任複委託單一結算保管機構，透過保管後台服務平台，提供相關服務並保障投資人資產安全。

推動資安防護升級暨大數據專案部分，證交所表示，主動因應處理市場供應鏈資安問題是證交所今年的工作重點，未來接獲業者通報資安事件後，主動了解造成資安事件的原因，評估是否為證券產業的共通性問題，落實相關供應商的改善，有效降低產業資安風險。

證交所提到，證交所推動大數據的重點有3項，首先是導入企業智慧視覺化分析工具，提升人員數據分析能力，優化市場管理品質與效率；第2是建立證交所數據文化、植入數位DNA，讓人員熟悉數據帶來的價值及應用方式，加速創新制度、產品與服務規劃；第3為提供分析服務，強化與主管機關間互動關係，共同提升市場競爭力。

積極推動及活化創新版部分，證交所表示，台灣證券市場產業多元，其中科技產業市值占比6成，資通訊（ICT）產業供應鏈完整且深受國際市場認同，證交所將運用台灣科技產業的優勢與實力，形塑「台灣創新板」上市新亮點，透過產業整合與驅動創新，將資源重新配置，由硬體製造延伸至軟體服務，創造及滿足更多型態的新經濟需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

證交所指出，專責上市服務團隊將整合內外資源，兵分多路積極推動「台灣創新板」。擴大品牌宣傳、活絡交易量能、多元招商引資、鏈結媒合商機、完善市場溝通、適時檢討訂定更為合宜的上市條件及調整投資人限制等。

證交所期待，匯聚新經濟公司掛牌，豐富台股投資組合，帶動新經濟產業的正向循環，強化證券市場韌性，讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。（編輯：楊蘭軒）1110831