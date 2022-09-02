立院新會期 財部推新興菸品課稅等5大優先法案

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（中央社記者張璦台北2日電）立法院新會期即將開議，財政部長蘇建榮今天指出，配合菸害防制法修法的加熱菸品按重量或支數從高課稅、汰舊大型柴油車減徵貨物稅延長等5大法案，會列入優先法案。

蘇建榮今天在媒體座談會指出，加熱菸品納管課稅、促參法增列PFI招商機制、所得稅法與遺贈稅法增訂公益信託管理機制、確保台灣海關進口稅則分類接軌國際的海關進口稅則修正，以及汰舊大型柴油車減徵貨物稅，將列為下半年會期的優先法案。

貨物稅條例修法方面，大型柴油車汰舊換新每輛最高減徵貨物稅新台幣40萬元，優惠原只到今年底，但經環保署預估，今年底尚有7萬8000輛符合條件的大型柴油車尚未汰換，為持續鼓勵老舊大型柴油車車主汰舊換新，財政部擬延長減徵貨物稅措施4年、至2026年12月31日止。

立法院財政、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，5月中旬初審已通過菸酒稅法第7條條文修正草案，明定紙菸、菸絲、雪茄以外的「其他菸品」，應徵稅額按每公斤或每千支徵收新台幣1590元，從高課徵，此案現在只差三讀通過。

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促進民間參與公共建設法修法方面，則是新增政府有償取得公共服務機制（PFI）；PFI與常見的BOT（民間興建營運後轉移模式）不同點在於，PFI由民間先出資蓋好公共建設，政府確認符合需求、品質優良後，再分年付費購買服務，以分攤建設及營運成本，為在英國、日本盛行的模式，適合興建自償性較低的公共建設。

攸關權證避險降稅的證交稅條例修法，蘇建榮指出，財經兩部會大概已經有一致意見，財政部重新預告後已送行政院審議，時程上如果來得及，也許這一會期財委會可以安排，就沒有問題。賦稅署官員則表示，由於下半年會期是預算會期，權證避險降稅闖關時程較難預期。（編輯：潘羿菁）1110902