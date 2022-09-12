中油攜手歐洲商會 發布2050淨零最佳實踐報告書

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）台灣中油、歐洲商會今天共同發布「2050淨零：最佳實踐報告書」，除聚焦氫能技術發展，台灣中油也承諾要透過「優油、減碳、潔能」3大策略，以成為國內最大氫能供應者、邁向淨零轉型。

為因應國際邁向2050淨零排放目標，台灣中油、歐洲在台商務協會（ECCT）今天共同發表「2050淨零：最佳實踐報告書」，由中油董事長李順欽、歐洲商會副理事長尹容，共同將報告書呈遞給經濟部長王美花。

因報告書發布日適逢歐盟氣候行動週的第1天，活動安排王美花、尹容、李順欽、歐洲經貿辦事處（ETTO）處長高哲夫等，依序致詞說明淨零轉型目標與做法。

李順欽致詞指出，目前台灣中油減碳成效已超過30%，並已設定2030年排碳量，要比2005年減量49.5%的中期目標，並以2050年達成淨零排放為願景。

李順欽承諾，身為國營企業，台灣中油迎向淨零時代，將要更積極規劃轉型策略，期待能藉由更密切的互動，促使台灣中油實踐「優油、減碳、潔能」這3大策略，迎向淨零轉型。

在「優油」面，李順欽說明，主要是將燃料變材料，例如將過去不值錢的重質裂解燃料油，變成電池負極材料，或是把鋪路的柏油變成碳纖維材料，可作為太空衛星承載光學鏡頭的圓筒材料。

在「減碳」面，李順欽說明，除將提高能源效率，未來也將透過碳中和、碳足跡盤查等負碳技術，持續致力減碳，盼達成在2030年的碳排量，能比2005年減少49.5%，並於2050年達成淨零目標。

於「潔能」面，李順欽表示，經濟部已指定台灣中油要成為台灣最重要氫能供應者，未來是採取液態氫或氣態氫的商業模式，目前尚未明確，但中油正努力建置示範先行加氫站，預計明年底會有成果。

經濟部說明，今年報告書涵蓋中油淨零轉型推動策略、國際因應淨零排放政策及企業因應作法，也提供歐洲能源政策措施，以及淨零轉型的最佳解決方案等，並由安侯永續發展顧問公司進行報告書摘要報告。

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歐洲商會說明，這份報告書呼籲台灣政府與企業，應透過政策制定和資金補助，投資如氫能、碳捕捉封存及再利用（CCUS）、氫燃料汽車、浮式風機等技術，以支持國家與企業推動淨零排放。

歐洲商會表示，此外，因為政策、資金與新市場的潛力，報告書也提及石化公司、金融業均積極朝向氫能、電池儲能、智慧電網、節能技術等方向，要吸引大量投資進入市場。（編輯：林興盟）1110912