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台股勁揚新台幣一度強升1.71角 午盤暫收31.903元

2022/11/9 12:20（11/9 13:19 更新）
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圖為美元及新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北9日電）台股今天早盤大漲逾200點，成功收復13500點關卡，加上美元指數近期轉弱，帶動新台幣早盤接連升破32元與31.9元關卡，一度強升達1.71角，再現31字頭，午盤則暫收31.903元，升1.59角。

美國期中選舉登場，美股4大指數走揚，台股今天在電子權值股領軍下持續反彈，接連收復13400點和13500點整數關卡，盤中最高更來到13608.75點，一度大漲逾250點。權王台積電重返400元大關，最高來到415元，漲16元。

新台幣兌美元匯率今天一早以32.02元開盤後，匯價快速走升，接連升破32元與31.9元關卡，早盤更一度升值達1.71角，來到31.891元。

匯銀人士指出，市場風險情緒轉佳，加上美元指數近期轉弱，帶動亞洲貨幣持續彈升；台股今天大漲逾200點，外資匯入下，激勵新台幣早盤一度強升逾1.7角，盤中再現31字頭，不過能否站穩還有待觀察。（編輯：黃國倫）1111109

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