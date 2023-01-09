陽明海運去年營收3759.27億元創新高

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（中央社記者賴言曦台北9日電）陽明海運公布2022年全年營收新台幣3759.27億元，較前年成長12.39%，創歷史新高。展望後市，陽明認為，中國防疫政策放寬後，後續復甦爆發力可期待。

陽明表示，受全球通膨壓力影響，市場需求低迷使運價下跌，去年12月合併營收163.6億元，月減16.58%、年減53.4%。

觀察航運市場供需成長預測，陽明指出，根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長4.2%、需求成長0.9%；2023年預估供給成長8.2%、需求成長2.7%。

市場概況方面，陽明表示，海運市場供需變化迅速，難以掌握2023年整體發展，依目前市況，不利因素包含全球性通貨膨脹影響購買力、地緣政治不確定性風險，以及中國疫情發展導致需求回溫推遲，勞動力短缺干擾供應鏈，且工廠普遍提前關廠放假以因應訂單削減衝擊。

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有利因素部分，陽明認為，碳強度指標（CII）等環保法規上路後，對於船速與船數均可能造成影響，在供給減少的情況下，有助供需平衡；另外，中國封控放寬後，港口作業較不受限制，且為趕上經濟發展目標，後續復甦爆發力可期待。

陽明表示，面對航運市場波動，目前陽明營運重點在維持航線服務的準點率以提升服務品質，2023年航線布局仍維持既有架構，並藉由鞏固客戶關係、積極攬收有盈餘貨載、持續提升服務品質及營運效率，並管控成本支出，以追求穩健經營目標。（編輯：張均懋）1120109