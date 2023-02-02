去年租稅負擔率14.2%創24年新高 低於多數已開發國家

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（中央社記者張璦台北2日電）租稅負擔率指的是賦稅收入占國內生產毛額（GDP）的比率，財政部公布，2022年租稅負擔率預估為14.2%，為1999年以來高點，年增1個百分點，關鍵在於所得稅、營業稅挹注下，2022年整體稅收表現良好。

事實上，台灣採取簡政輕稅政策，因此不含社會安全捐的租稅負擔率，在已開發國家中向來屬較低者；檢視他國數據，日本2020年租稅負擔率19.8%，2021年美國為20.3%、韓國22.1%、德國24.6%、荷蘭26.6%，新加坡則與台灣差不多，為14.1%。

財政部統計處官員表示，租稅負擔率中的分子（稅收），會落後反映，但分母（GDP）則不會；去年稅收反映前年經濟狀況，在所得稅、營業稅挹注下，整體稅收表現亮眼，但去年GDP增幅稍為收斂，兩者相除後，租稅負擔率暫定數來到14.2%。

同時，統計處指出，按年中人口折算平均每人稅負，2022年為新台幣13萬8840元，較2021年增加1萬6471元，主因是稅收表現好、人口呈現減少。

此外，台灣2021年社會安全捐為1兆2868億元，較2020年增加7.8%，其中以健保、勞保皆隨適用費率及基本工資調整，分別增加551億元、233億元；勞退新制因平均投保（提繳）金額與人數持續成長，增83億元；軍公教退撫新制因提撥率調升，增59億元。健保、勞保及勞退新制 三者合占8成2。

與2011年相比，統計處指出，台灣安全捐規模值大幅成長4590億元或5成5，以勞保增加1721億元、健保增1607億元較多，主因是基本工資及勞健保費率調升，與二代健保制度實施。

統計處表示，若含社會安全捐，台灣2021年租稅負擔率為19.1%，較2011年增加0.9個百分點，低於日本的33.2%，美國26.6%、韓國29.9%。（編輯：張均懋）1120202