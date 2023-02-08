亞股漲多跌少 但升息擔憂令樂觀情緒消退

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（中央社香港8日綜合外電報導）亞股今天漲多跌少，但投資人仍緊張不安，因為美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）重申通膨已經開始降溫，不過利率可能要升得比市場預期高，才能控制住通膨。

法新社報導，近幾個月一連串關鍵經濟數據表明，去年一系列大幅升息開始見效，引發投資人心生希望，聯準會可能暫停緊縮週期，甚至在年底調降利率。

但3日發布超乎預期的就業報告顯示，1月非農就業新增51.7萬人，給投資人帶來沉重打擊，同時引發揣測，即將到來的更多經濟數據也將會高於預期。

鮑爾昨天證實這些擔憂，並告訴華盛頓經濟俱樂部（The Economic Club of Washington, D.C.），他認為2023年將是「通膨顯著降溫」的一年，但要達到聯準會設定的2%目標必須等到明年。

他警告說，「我們認為我們需要進一步升息」。他並補充說，「勞動市場異常強勁」。

他說：「如果數據持續超乎預期強勁，我們將做出有必要持續升息的結論，我們無疑會這麼做。」

雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市都收漲；香港、上海、東京和曼谷股市則收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120208