股匯齊跌 新台幣連6貶收近2週新低
2023/2/9 18:50（2/9 19:55 更新）
新台幣兌美元9日收在30.068元，創近2週新低。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北9日電）市場激情散去，台灣今天股匯市同步走跌，新台幣兌美元更是連續6個交易日收黑，今天收盤收在30.068元，微貶0.8分，創近2週新低，台北及元太外匯市場總成交金額13.275億美元。
美股主要指數8日齊跌，科技股重挫，台股今天開低震盪走低，加權指數終場下跌19.46點，收在15598.71點，跌破15600點。
外匯交易員表示，美國聯準會主席鮑爾最新談話雖然未釋出更鷹派的訊息，但聯準會多位官員重申有必要進一步升息的立場，讓金融市場情緒回歸冷靜，外資態度轉趨觀望，市場缺乏新題材之下，股匯市轉為震盪整理。
新台幣兌美元今天開盤價為30.09元，最高30.05元、最低30.10元，呈現狹幅波動，兩大外匯市場成交量也明顯縮水。
根據央行彙整今天主要貨幣對美元升貶幅，美元指數升0.09%，亞幣普遍走貶，新台幣小跌0.03%、人民幣貶0.07%，韓元及日圓分別下跌0.02%及0.2%。（編輯：黃國倫）1120209
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