宏大拉鍊楊梅新廠動土 明年第3季前投產

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（中央社記者潘智義台北22日電）宏大拉鍊表示，為配合深耕台灣政策，斥資近新台幣7億元，於楊梅買地建置新產線廠房，並在今天舉行動土典禮，預計明年第3季前可完工投入生產。

宏大說明，新廠房約4000坪，預計可提供300個就業機會。

宏大董事長鍾富瑋透過新聞稿表示，台灣新建廠房可增加產線效率，並以綠色建築達成公司初步ESG（環境、社會責任、公司治理）發展計畫，徹底改變過去舊廠房生產與產線效率不彰的問題，預計可增加約5%左右的毛利。

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鍾富瑋在動土典禮上表示，宏大拉鍊是台灣唯一上市櫃的拉鍊公司，過去幾年因為產業龍頭YKK的經濟規模競爭，以及中國新興拉鍊廠的崛起，宏大業績持續萎縮，營運績效不佳；3年前更換新團隊後，摒棄過去傳統產業思維，轉向多角化經營，並建置新的廠房產線，搭配新產品研發與技術，盼追上現有領先廠商的腳步。

宏大說明，公司目前在台灣龍潭、中國昆山各有一個拉鍊廠，台灣廠於民國1978年設立，後續逐步擴建，但因無整體規劃，以至於產線效率不彰，並持續虧損。為徹底解決效能不足的問題，在楊梅買地建置新廠房。（編輯：楊蘭軒）1120222