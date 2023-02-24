長榮航太3/2起公開申購 抽中可望賺2.73萬元

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（中央社記者賴言曦台北24日電）長榮航太今天完成競價拍賣，並訂公開申購價格為新台幣68元，3月2日至6日為公開申購期間。若以長榮航太今天收盤價95.3元計算，抽中一張相當賺2.73萬元。

長榮航太初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，辦理競價拍賣股數1萬4800千股；合格標單共計6034筆，合格投標股數8萬9073千股。

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長榮航太這次以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於今天上午10時於台灣證券交易所經公開電腦開標作業方式完成，最低得標價格81元、最高得標價格105元，得標加權平均價格82.94元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，長榮航太競價拍賣最低承銷價格為57.63元，這次辦理公開申購股數為3700千股，這次辦理公開申購價格為68.00元，3月2日至6日為公開申購期間；3月8日為公開抽籤日。（編輯：蘇志宗）1120224