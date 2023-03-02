外資賣超38.01億元大砍金融股 投信對作搶進

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（中央社記者張建中台北2日電）台股今天震盪小漲0.23點，外資賣超新台幣38.01億元，賣超前10名以金融股居多。投信買超前10名以金融股居多，呈現與外資對作局面。

指標股台積電及聯發科今天股價走跌，電子類股指數走弱，在航運、生技、鋼鐵及觀光類股走強支撐下，台股小漲0.23點，收在15598.72點，成交值2132.95億元。

外資及陸資賣超38.01億元，自營商賣超17.55億元，皆連續第3個交易日賣超；投信買超30.16億元，連續第9個交易日買超，買超金額為今年次高。三大法人共計賣超25.4億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，包括台企銀、兆豐金、開發金、第一金及玉山金。

外資其餘賣超前10名還有國泰永續高股息、華新、聯電、FH富時不動產及群創。

外資買超前10名以散裝航運及貨櫃族群居多，包括陽明、長榮、萬海、四維航及慧洋-KY。而在外資大舉搶進推升下，航運類股指數勁揚2.3%，為盤面焦點。

外資其餘買超前10名還有華邦電、仲琦、期街口布蘭特正2、鴻海及欣興。

投信買超前10名則以金融股居多，包括開發金、元大金、第一金及兆豐金；呈現與外資對作局面。投信其餘買超前10名還有仁寶、華邦電、英業達、台泥、中鋼及遠東新。（編輯：黃國倫）1120302