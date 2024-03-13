美CPI高於預期 新台幣隨亞幣走貶收31.46元

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國最新公布的通膨數據高於市場預期，通膨降溫增添變數，支撐美元指數揚升，亞幣全面走弱，新台幣兌美元今天收盤收31.46元，貶4.8分，台北及元太外匯市場總成交金額14.415億美元。

美國2月消費者物價年增3.2%，意外回升，反映物價基本趨勢的核心通膨率也高於市場預期。壓制通膨「最後一哩路」顛簸難行，意味著聯準會短期內降息的機率進一步降低。

美國CPI表現高於預期，支撐美元指數反彈，亞幣紛紛低頭示弱，根據央行統計，美元指數今天續揚0.08%，新台幣下跌0.15%，人民幣跌0.26%，韓元貶值0.27%；日圓方面，雖然先前因市場預期日本央行即將結束負利率政策，匯價率先反映，展開一波強烈升勢，一度站上146，但漲多拉回，加上美元走揚，今天續貶0.24%。

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新台幣兌美元今天開盤價為31.44元，雖然早盤台股再度衝破2萬點、改寫盤中新高紀錄，外資仍雙向操作，加上美元走強，新台幣終止連4升，終場以31.46元作收。

外匯交易員指出，美國最新公布的CPI數據讓市場出乎意料，下週又迎來美國聯準會貨幣政策會議，且會公布點陣圖，投資人屏息以待，盼從中找尋更多降息路徑的線索；在這之前，市場操作保守、缺乏方向性，新台幣匯率難擺脫膠著局面，料將續於31.200至31.600元的區間整理。（編輯：黃國倫）1130313