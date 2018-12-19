痠痛拖到肌肉萎縮 醫：勿忽視神經壓迫警訊

苗栗縣60歲王姓男子長期肩頸痠痛未積極就醫，直到明顯感到手臂肌肉萎縮，日常穿衣、上廁所拿衛生紙都有困難，經檢查才發現頸椎第5、第6節椎間盤突出，還合併椎管空間狹窄，脊髓壓迫情形嚴重。醫師提醒，麻痛是神經被壓迫的警訊，切勿輕忽。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 107年12月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣60歲王姓男子長期肩頸痠痛未積極就醫，直到明顯感到手臂肌肉萎縮，日常穿衣、上廁所拿衛生紙都有困難，檢查發現脊髓神經壓迫嚴重，接受頸椎微創手術終獲改善。

衛福部苗栗醫院神經外科醫師吳聖文指出，診間常見老人家隨著年紀老化、工作搬重物磨損、運動傷害或車禍意外等原因，導致脊椎關節退化形成骨刺，加上脊椎韌帶肥厚增生以及椎間盤磨損突出破裂等，造成椎管狹窄合併神經壓迫，進而導致痠痛、麻等症狀，他提醒「麻痛是神經被壓迫的警訊，切勿輕忽」。

他舉例，一名60歲患者數年前就知道自己有脊椎退化問題，但尚未影響生活便未加以理會，直到最近感覺到明顯的手臂肌肉萎縮，連穿衣服、戴口罩，甚至上廁所用衛生紙都出現困難。

經核磁共振檢查發現，王男頸椎第五、第六節椎間盤突出，還合併嚴重的椎管空間狹窄，脊髓壓迫情形很嚴重，原本圓圓的脊髓被壓成迴力鏢的形狀，且經年累月下已嚴重鈣化，必須開刀將神經減壓。

王男原本對脊椎手術相當擔心是否會癱瘓，最後在醫師建議下，接受微創手術，傷口小失血量少，不必破壞大量肌肉和骨頭，術後第2天就可順利下床練習走路，4天後出院返家休養，但由於王男神經受損嚴重，肌肉已萎縮，後續仍須進一步復健治療。

醫師提醒，現代3C產品盛行，從老到少經常低頭滑手機，更讓頸椎問題年齡年輕化，提早到30歲就出現，而姿勢保養是重要預防之道，呼籲「頸椎勿低頭、腰椎勿彎腰、多做伸展操」。（編輯：李錫璋）1071219