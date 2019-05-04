凱擘跨區花蓮縣經營案 NCC最快6日討論

（中央社記者劉麗榮、林孟汝台北4日電）凱擘大寬頻旗下的「豐盟」有線電視申請跨區到花蓮縣傳出卡關，NCC表示，最快於6日晨報會議上討論。業界人士透露，NCC可能要開始調查凱擘集團用戶數是否超過1/3，違反有線電視法。

凱擘有線電視系統為台灣第2大，現有超過116萬戶，如果再加上同樣為富邦凱擘集團的台固55萬多戶，總數超過170萬多戶，再加上泛凱擘集團的大新店民主台14萬餘戶、屏東觀昇系統的戶數17萬餘戶，早就超過2018年底NCC公布的全國總戶數508萬戶的1/3。

根據有線電視法第24條規定，系統經營者與其關係企業及直接、間接控制系統經營者訂戶數，合計不得超過全國總訂戶數1/3。多年來國家通訊傳播委員會（NCC）內部對凱擘可能超過規定多所討論，也有委員在相關意見書中也表達疑慮。

這次NCC為了審查凱擘的豐盟有線電視台要申請跨區到花蓮經營，6日可能要討論如何面對處理。有關人員表示 ，已經有業界向NCC表達，泛凱擘集團的總戶數，可能違反有線電視法規定，如果再同意豐盟去花蓮跨區經營，市場上必有不公平競爭的聲音出來。

NCC指出，這案的程序與實體上，委員都還需一些討論，程序上會討論是否需要經過公聽或是聽證會，實體上則對有線電視廣播法中，某些條文的解釋跟適用需要再討論。

NCC表示，豐盟案提出時，有線廣播電視法已完成修法，增列「系統經營者擴增經營地區前，應向中央主管機關申請營運計畫變更」的許可條文，依法還可能要再舉辦聽證會。

NCC自放寬有線電視可以跨區經營以來，申請者大約3到8個月會有結果。不過，豐盟有線電視去年8月向NCC申請跨區花蓮經營，因程序與資料缺失，先後補件4次以上，至今已8個月，仍未進入實質審查。

業界推測，過去幾個月，因為有業界反應凱擘有線電視戶數超過規定，NCC可能在調查了解這多年來沒有解決的問題，才沒有進到實質審查。（編輯：林淑媛）1080504