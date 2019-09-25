登革熱入侵成大 台南今年首見第三型病毒
最新更新：2019/09/25 13:11
台南市東區今年首度出現第三型本土登革熱病例，疾管署防疫人員前往個案活動地周邊進行孳生源查核。（疾管署提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年9月25日
（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市政府衛生局今天宣布確診今年第26例登革熱本土病例，且是台南首例第三型病毒；因感染者是成功大學博士生，衛生局緊急對成大東南亞外籍生等人採血，以確認感染源。
台南市政府衛生局人員指出，台南市第26例登革熱本土病例感染者是30多歲的男子，家住台中，返家後9月21日出現發燒、頭痛及關節痛等症狀，當天到診所就醫，隔天眼窩痛，23日登革熱快篩是陽性，通報後，昨晚確認是登革熱，病毒型別是第三型。
台南市衛生局調查，染病者是成大博士生，平時住在學校宿舍，近期未出國，卻染上今年台南從未出現過的第三型病毒，但感染者家人沒有疑似症狀。目前，感染者在台中住院治療。
因感染者第三型病毒的感染源不明，感染者主要活動地在成大宿舍及校園，衛生局今天已展開化學防治，且緊急在成大勝利校區對東南亞外籍生及曾和感染者接觸的人進行採血；截至中午12時，已採血逾400人。
台南今年登革熱病例病毒多是第二型，只有3人是第一型，如今成大出現第三型病毒，衛生局希望透過擴大採血，找出潛在感染者，確認感染源。（編輯：李亨山）1080925
登革熱小百科
- 傳播方式：登革熱在台灣主要由埃及斑蚊及白線斑蚊傳播，牠們的身體是黑色、腳上有白斑，喜歡棲息在室內容器或人為造成的積水處。叮咬高峰期約在每天日出後1-2小時及日落前2-3小時。
- 潛伏期：典型登革熱的潛伏期約為3至8天（最長可達14天）。病人發病前一天至發病後5天為「可感染期」，斑蚊這段時間叮咬感染者，血液中帶有的病毒經過增殖，這隻斑蚊就有終生傳染病毒能力。
- 發病症狀：典型登革熱症狀有突發性高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等；受體質影響，有些人染病症狀輕微，甚至不會出現症狀。
若先後感染不同型病毒，有更高機率導致較嚴重症狀；未及時就醫治療，死亡率可達20%以上。目前沒有特效藥可治療登革熱，所以患者一定要聽從醫囑多休息、多喝水，適時服用退燒藥，通常感染後兩週左右可自行痊癒。
- 預防方法：
在家中時》家中裝設紗窗紗門、睡覺時掛蚊帳。每週清洗家中花瓶和盛水容器至少一次，並記得刷洗內壁。倒放不用的花瓶、容器，清除不要的容器。巡檢家中陰暗處或地下室，並使用捕蚊燈。立即清除廢棄輪胎和戶外積水容器，或聯絡清潔隊協助清運。
在戶外時》宜穿著淡色長袖衣物，並在皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑。
- 資料來源：疾管署
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