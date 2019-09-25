登革熱入侵成大 台南今年首見第三型病毒

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市政府衛生局今天宣布確診今年第26例登革熱本土病例，且是台南首例第三型病毒；因感染者是成功大學博士生，衛生局緊急對成大東南亞外籍生等人採血，以確認感染源。

台南市政府衛生局人員指出，台南市第26例登革熱本土病例感染者是30多歲的男子，家住台中，返家後9月21日出現發燒、頭痛及關節痛等症狀，當天到診所就醫，隔天眼窩痛，23日登革熱快篩是陽性，通報後，昨晚確認是登革熱，病毒型別是第三型。

台南市衛生局調查，染病者是成大博士生，平時住在學校宿舍，近期未出國，卻染上今年台南從未出現過的第三型病毒，但感染者家人沒有疑似症狀。目前，感染者在台中住院治療。

因感染者第三型病毒的感染源不明，感染者主要活動地在成大宿舍及校園，衛生局今天已展開化學防治，且緊急在成大勝利校區對東南亞外籍生及曾和感染者接觸的人進行採血；截至中午12時，已採血逾400人。

台南今年登革熱病例病毒多是第二型，只有3人是第一型，如今成大出現第三型病毒，衛生局希望透過擴大採血，找出潛在感染者，確認感染源。（編輯：李亨山）1080925