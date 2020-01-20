研究：婦女更年期提早 60歲後健康風險增加

（中央社巴黎19日綜合外電報導）今天發布的一項研究報告指出，婦女若是更年期提早報到，在60多歲時罹患多重慢性疾病的機率是50或51歲才進入更年期的婦女的幾乎3倍。

在高收入國家中，女性平均壽命為80多歲，因此女性終其一生，有1/3時間在停經期度過。

早期研究顯示，在40歲或更年輕時就進入更年期，在晚年會產生諸如心血管疾病與糖尿病等單一疾病。

但根據發表在「人類生殖」（Human Reproduction）期刊的一項新研究，作者表示，這是首度檢驗自然停經發生時間與罹患多重慢性病之間的關聯性。

相關數據是取自澳洲一項全國健康調查，有逾5100名婦女登記。在1996年到2016年間，婦女每隔3年回報是否有診斷出以下11項健康問題的任何一項，包括糖尿病、高血壓、心臟病、中風、關節炎、骨質疏鬆、哮喘、憂鬱症、焦慮症或乳癌。

多重慢性病定義為同時患有上述兩種以上疾病。而婦女若有12個月沒來月經，視為進入自然停經。

20年追蹤結果，在2.3%提早進入更年期的婦女當中有過半數也罹患多重慢性病。這些婦女在60歲之前罹患多重慢性病的機率，是50到51歲進入更年期婦女的兩倍，而在60歲以後罹患機率是3倍。

這項研究的共同作者、中國浙江大學教授徐曉林（Xiaolin Xu，音譯）表示，更年期提早的婦女有45%在60歲至70歲期間患多重慢性病，相較於50到51歲進入更年期的婦女罹病機率是40%。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1090120