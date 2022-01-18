安特羅：自主開發快篩試劑 抓得到Omicron變種病毒

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）國光生子公司安特羅生技今天宣布，針對襲捲全球的主流Omicron變種病毒，安特羅「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」與北部醫學中心合作進行活病毒檢測，確認對於Omicron變種病毒具有優異辨識度。

安特羅快篩試劑已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，靈敏度（Sensitivity）約92%、特異性（Specificity）100%，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果。

Omicron進入台灣，近日國內本土個案持續以二位數增加，安特羅表示，Omicron主要突變部位在棘狀蛋白，但仍有4個變異點在核蛋白上，安特羅自主開發的快篩試劑設計不受Omicron變異點影響，為了確認快篩試劑是否能有效檢測現正流行的Omicron變種病毒，特別與北部醫學中心合作，進行活病毒實測。

經檢測證實，在病毒濃度極低的情況下（31.25 TCID50/ml），安特羅快篩試劑仍能準確抓住變種病毒Omicron。

安特羅指出，由於Omicron傳播力驚人、潛伏期縮短，且多數感染者症狀輕微如一般感冒，全球快篩試劑的需求持續增加，目前已陸續接獲來自美國、歐盟的快篩試劑洽詢訂單，備貨量充足，將積極進軍海外市場。（編輯：林淑媛）1110118