台科大辦跨校專題競賽 學生實作智慧手環、遙控車

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（中央社記者許秩維台北19日電）台科大舉辦跨校機械與機電工程專題競賽，學生團隊也展示智慧手環、遙控車、大氣電漿等實作成果，現場更邀請企業參與人才媒合會，提供直接面談的機會。

台灣科技大學今天發新聞稿指出，今年由台科大主辦的跨校機械與機電工程專題競賽，共24組學生團隊參賽，以創新性、整合性、實用性及團隊合作精神為評比標準，最後由台灣師範大學的碳化矽晶圓的複合式切割技術研究、台北科技大學的旋轉滾筒中咖啡豆顆粒流動態評估獲得第1名。

台科大機械工程系主任郭俞麟表示，這個跨校競賽主要希望讓大學部學生將課堂所學課程進行統整、探究、實作，並透過實務專題驗證；今年可看到機械系學生的實作專題包羅萬象，包括工程製造、控制、機器人、精密加工、感測元件等，學生也透過競賽增進溝通合作與表達能力。

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台科大機械工程系教授林柏廷也指導學生製作球面機構自穩平台設計與控制，這是由產學合作延伸的專題題目，未來還可以導入移動式平台，在搬運某些物品時，平台就可以派上用場。

林柏廷提到，一個實作專題整合許多機械系的必修課程，學生需要了解機構內涵，並結合機動學課堂的知識，許多專題實作都會動手製作控制板，這與機械控制課程相關，另外如材料力學等課程的學習，也能幫助學生瞭解3D列印製作出來的樣機。（編輯：張芷瑄）1110119