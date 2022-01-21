東北季風加南方雲系 宜蘭等5縣市豪大雨特報

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）東北季風影響，中央氣象局今天清晨發布宜蘭等5縣市豪雨及大雨特報，另南方雲系北移，今天起連3天全台有雨。

豪雨特報縣市為宜蘭縣，大雨特報縣市包括基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣。

氣象局說，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及綠島、基隆北海岸有局部大雨的機率，應防坍方及落石。

根據氣象局預報，南方雲系北移影響，今天到23日連3天全台都有雨，基隆北海岸及東半部降雨時間較長。

溫度方面，氣象局觀測，東北季風影響，今天清晨中部以北及東北部平地低溫攝氏15度左右，花蓮、台東及南部17至19度，預報白天北台灣、花蓮18至20度，中部及台東22、23度，南台灣26度左右。

氣象局說，明天東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略回升，但各地早晚天氣仍涼，23日鋒面通過，24日東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼。（編輯：管中維）1110121