更多編輯台推薦新聞：
數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄
運動

台灣棒球超越韓國重返世界第2 追平史上最佳紀錄

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增23本土高雄相關達10例 境外移入增45例
首頁 / 生活

東北季風加南方雲系 宜蘭等5縣市豪大雨特報

2022/1/21 08:36（1/21 09:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局21日清晨發布宜蘭等5縣市豪雨及大雨特報。（中央社檔案照片）
中央氣象局21日清晨發布宜蘭等5縣市豪雨及大雨特報。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北21日電）東北季風影響，中央氣象局今天清晨發布宜蘭等5縣市豪雨及大雨特報，另南方雲系北移，今天起連3天全台有雨。

豪雨特報縣市為宜蘭縣，大雨特報縣市包括基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣。

氣象局說，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及綠島、基隆北海岸有局部大雨的機率，應防坍方及落石。

根據氣象局預報，南方雲系北移影響，今天到23日連3天全台都有雨，基隆北海岸及東半部降雨時間較長。

溫度方面，氣象局觀測，東北季風影響，今天清晨中部以北及東北部平地低溫攝氏15度左右，花蓮、台東及南部17至19度，預報白天北台灣、花蓮18至20度，中部及台東22、23度，南台灣26度左右。

氣象局說，明天東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略回升，但各地早晚天氣仍涼，23日鋒面通過，24日東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼。（編輯：管中維）1110121

圖為雷達合成回波圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
圖為雷達合成回波圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
21日起連3天各地有雨 下週東北季風增強低溫探15度別等冷了才添衣 銀髮族保暖有眉角2021全球均溫史上第6高 鄭明典：回不去了
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族