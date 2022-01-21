大貓熊團團流鼻血順勢全身健檢 染鼻炎無大礙

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台北市立動物園21日表示，大貓熊「團團」日前出現打噴嚏、流鼻血狀況，近日獸醫師團隊特別為「團團」安排了一次全身性的健康檢查。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月21日

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）北市動物園今天表示，大貓熊團團去年底開始流鼻血，聯絡獸醫、牙醫及麻醉師等醫療團隊後，在17日替團團進行完整健檢，發現團團健康狀況良好，但患有鼻炎，須定時服藥。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，保育員在去年底發現大貓熊團團頻繁打噴涕，且右邊鼻孔偶爾還會出血，於是立即通知獸醫師來看診，但因為團團的鼻腔非常敏感，獸醫師只能約略檢查鼻孔前端，沒看到任何異常，只能先開口服藥讓牠舒緩不適並觀察後續變化。

動物園指出，由於保育員曾在團團吃的竹葉上發現過水蛭，無法排除鼻腔遭寄生的可能，因此照養團隊進行全面環境檢查，並利用大貓熊日常親近訓練的時機，關閉周圍的光源、搭配手電筒引誘，但仍然未發現異常。

動物園表示，為了找出團團流鼻血的原因，17日邀集野生動物健康照護與醫療小組教授劉振軒等專家，與動物園團隊共同替團團全身健康檢查。

動物園說明，健檢團隊將團團全身麻醉後，先用鼻腔鏡仔細完整的檢查鼻腔並採樣，接著還做了聽診、觸診、抽血、全身X光、超音波檢查、眼睛、口腔檢查等，並對團團的左上犬齒牙套進行後續追蹤。

動物園表示，健檢結果發現團團右側鼻黏膜有紅腫的狀況，研判得了鼻炎，導致微血管容易因打噴涕時的壓力破裂而流鼻血，除此之外健康情況良好，相信只要定時服藥，鼻炎就能獲得改善，恢復健康。（編輯：張銘坤）1110121