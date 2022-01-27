移動污染源管制遭批 環署：加嚴標準及鼓勵汰換

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（中央社記者張雄風台北27日電）推廣電動機車團體認為環保署管制移動污染源「毫無章法」，環保署今天說，持續著重以加嚴新車排放標準及鼓勵老舊車輛淘汰，快速減少空氣污染排放以改善空氣品質為施政主軸。

行政院環境保護署發布新聞稿，針對推廣電動機車團體認為環保署對移動污染源管制作為評論毫無章法一事回應。

環保署表示，在加嚴新車排放標準部分，柴油車、汽油車及於去年9月1日、去年3月1日全面施行六期標準，機車今年1月1日起為七期標準，皆與歐盟相當；以機車為例，七期排放標準與六期比較，再加嚴了一氧化碳、碳氫化合物及氮氧化物12%至74%，源頭強化機車業者生產製造更低污染的機車。

在鼓勵老舊車輛淘汰部分，自106年起推動一至三期老舊大型柴油車淘汰，至110年底已減少超過1/3，削減約40%的全國大型柴油車污染排放量。

機車部分，108年以前針對二行程高污染機車進行補助淘汰及換購或新購電動機車；109年起，基於改善空氣污染急迫性並鼓勵機車製造廠提前生產製造七期排放標準燃油機車，調整汰換政策不再補助新購電動機車，而採行汰舊換電動機車或符合七期標準機車；至110年底已將474萬輛老舊機車淘汰除27%。

環保署提到，自今年起為減少私人運具，鼓勵大眾運輸，調整補助淘汰老舊機車每輛新台幣2000元，而不再補助換購燃油機車，以達空污減量最大化，預計每年可淘汰60萬輛以上；此外，汰換老舊機車為電動機車具減碳效益，初期環保署已承諾每輛給予1000元補助，未來開發業者提出價格會更高。

環保署說，電動機車推廣是推動淨零碳排路徑之一，中央各部會及各地方政府皆有投入資源鼓勵推廣，如經濟部補助每輛最多1萬元；財政部免徵貨物稅每輛約1萬元；部分縣市今年也有補助汰舊換新電動機車每輛約9000至1萬2000元。

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環保署對於移動污染源一直積極採取多元化管理措施來處理，除了車輛管理外，其他包含訂定燃料油品成分標準、配合交通部推動市區公車電動化、港區船舶使用岸電與進出港減速、鼓勵地方政府劃設空氣品質維護區來禁止或限制特定車輛進入，以及透過定期、不定期攔檢、稽查及取締高污染車輛等。

根據全國交通測站監測數據，近5年PM2.5（細懸浮微粒）、二氧化硫、二氧化氮及碳氫化合物分別減少16%、45%、22%及30%，顯示移動污染源改善已見成效；環保署會持續系統性及多元方式管理移動污染源，採取各面向的車輛污染管制措施，提升空氣品質。（編輯：管中維）1110127