台鐵公司化草案 最快下週提報政院

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（中央社記者余曉涵台北24日電）交通部近期積極推動台鐵公司化，部長王國材今天說，最快明天可以提出交通部版組織草案，預計最快下週提報行政院，其中債務清零部分，初步規劃用償債基金方式進行。

王國材出席110年1至12月道路交通安全總報告記者會，會後接受媒體聯訪時表示，台鐵裡面聲音多元，組成多元，這段期間他全台跑透透與員工溝通，工會也願意提出公司化版本，都是正向發展，目前初步看起來台鐵員工傾向以中華郵政公司為範本，他也樂觀其成。

王國材表示，在債務清零方面，工會希望可以一次清償完，但行政院認為對政府財務分配會有困難，他也積極溝通，目前初步規劃以償債基金的方式進行，但詳細內容還要與行政院討論。

王國材認為，台鐵改革的基礎就是組織改革，不然做任何安全、營運改革都是很困難的，最快明天會出爐經過座談後的國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案，並且最快下週提報行政院。

王國材表示，他責成台鐵局長杜微繼續與工會溝通，就沒有共識的部分持續來談，希望可以達成平衡點後，能有好的結論。（編輯：管中維）1110224