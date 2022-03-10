市售辭典充斥中國用語 教育部：學校選書有機制

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（中央社記者陳至中台北10日電）時代力量立委陳椒華今天指出，一本市售成語辭典內容充斥縣委書記、祖國等中國用語，擔心流入校園，成為文化統戰工具。教育部長潘文忠表示，學校圖書館已有一套選書機制。

立法院教育及文化委員會邀請潘文忠報告業務概況並備質詢，陳椒華質詢時拿出一本市售成語辭典，封面還特別標示「獲選第32次中小學生讀物選介」，內容卻充斥中國用語。

陳椒華提到，辭典中許多選例不恰當，例如出現「保衛親愛的祖國」、「鄧小平同志」、「縣委書記」等明顯的中國用語。

即便是引用知名作者的文句，也出現性別暴力和性別歧視，陳椒華指出，例如引述老舍「駱駝祥子」文句，形容女兒是個會掙錢的東西；引述魯迅「以腳報國」文句，指留學生和貧窮、受不到教育的女人怎麼能同日而語。

陳椒華認為出版社便宜行事，直接將簡體版轉成繁體，就在台灣發售。她並擔心這樣充斥文化統戰、不當用語的書充斥市面，恐也會流入校園，成為學生使用的參考工具。

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對此，潘文忠也感到不可思議，大嘆「這個出版社是台灣的嗎？」上述內容絕對不是台灣價值，當場請陳椒華提供辭典，將與文化部一同討論要如何處理。他強調，中小學圖書館已有一套選書機制，會再將相關原則提醒學校。

陳椒華在質詢末段補充澄清，這本成語辭典標示「獲選第32次中小學生讀物選介」，但查詢文化部資訊，卻沒有這本辭典，應是不實宣傳。（編輯：管中維）1110310