中一中師生衝突 潘文忠：學校應瞭解全貌和溝通

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（中央社記者陳至中台北17日電）台中一中音樂課師生衝突，連日引發各界討論。教育部長潘文忠今天在立法院答詢表示，第一時間已請相關單位瞭解完整角度再做處置，並希望學校找師生溝通，避免造成更大的傷害。

台中一中11日因高一學生在音樂課的報告內容，引發師生衝突，有同班學生拍攝師生對話影片上傳到YouTube。影片曝光後，音樂老師表達願意由校方安排適當時間向學生道歉，學生也表達願與老師溝通。

潘文忠今天受邀到立法院教育及文化委員會報告「111學年度大學學科能力測驗實施考招新制之問題檢討與如何改善命題穩定度不足」並備質詢，朝野多名立委質詢時，問及台中一中師生衝突。

無黨籍立委黃國書質詢時，先是問及校園內的錄影規範，是否會牽涉他人隱私或肖像權。潘文忠回答，錄影一般要取得當事人同意，但還要看實際案例狀況，不能只看教育法規，他無法直接回答。

黃國書隨後表示，如果發生師生霸凌等狀況，學生是否能蒐證錄影，又是另一回事。他認為，中一中事件中，學生選擇上網爆料，而非尋求校內的申訴制度，凸顯相關制度不完備，申評會中的學生代表也不足，希望教育部在一個月內提出改善報告。

潘文忠表示，中一中的案例發生在師生之間，他感到遺憾，並認為對教育是一種傷害和損失。他並說，事件發生後，第一時間就請國教署、台中教育局務必瞭解完整角度，再來談處置。

潘文忠說，教育部的態度是希望學校找師生溝通，避免衝突再擴大，造成各方更大的傷害。（編輯：管中維）1110317