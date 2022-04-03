挨批現代版晉惠帝 陳吉仲：被罵也要推國產農產品

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因小麥價格上漲，行政院農業委員會主委陳吉仲（中）日前呼籲民眾多吃國產米，挨批「現代版晉惠帝」。他3日受訪表示，他被扭曲、被批評、被罵也沒關係，只要消費者記得多吃國產農產品，包含米食、地瓜、黃豆等，都很樂意推廣。中央社記者張雄風攝 111年4月3日

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（中央社記者張雄風台北3日電）因小麥價格上漲，農委會主委陳吉仲日前呼籲民眾多吃國產米，挨批「現代版晉惠帝」。他今天重申，只要消費者記得多吃國產農產品，他被扭曲、被批評、被罵也沒關係。

行政院農業委員會主委陳吉仲日前表示，小麥價格上漲帶動麵粉、麵包等製品漲價，呼籲民眾多吃炒飯、飯糰等米食。國民黨因此批評他是「現代版晉惠帝」。

農委會今天舉辦「寵物管理科動起來」啟動儀式，陳吉仲會前接受媒體聯訪時表示，他被扭曲、被批評、被罵也沒關係，只要消費者記得多吃國產農產品，包含米食、地瓜、黃豆等，都很樂意推廣。

陳吉仲表示，從小時候到現在，他的出身背景與一般社會大眾一樣，在台北也是吃自助餐、麵攤；現在物價高漲的情況下更要站在農民與消費者的角度，才會在這時候鼓勵以米食替代。

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陳吉仲指出，過去盡所有力量確保糧食安全，玉米就是一個例子，今年二期要種植超過5萬公頃的飼料玉米；另外要將糧倉比較老舊的稻穀釋出當飼料米，減輕飼料價格上漲的壓力，政策都有在執行，而不是只有請消費者代替性消費。

陳吉仲提到，台灣的米食，如炒飯、飯糰、燴飯、滷肉飯、米粉，消費者都非常喜歡，農委會要全力讓民眾吃米食，否則每人每年吃的麵粉數量超過稻米時，對台灣的農業發展、生態環境絕對不利；而且中、南、東部的水稻田及所有生態環境、文化貢獻，稻米就是最重要的，所以當然這時候鼓勵大家吃國產米。（編輯：張雅淨）1110403