綠能公益新模式 拚2024年轉供綠電給企業

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（中央社記者張良知、實習記者蔡沛芸台北20日電）4月22日的世界地球日將至，台灣綠能公益發展協會與陽光伏特家在今天共同發起「GW綠能公益100＋」週年成果發表會，除了發表社會影響力報告書，也提出綠能電廠的旗艦計畫，預計2024年8月就可以將綠電轉供給企業。

「GW100＋綠能公益旗艦計畫」將於今年4月至10月招募企業參與，預計2023年開始興建電廠，明年5月起可將產出綠電躉售給台電，2024年8月起即可轉供綠電給企業使用。KPMG安侯建業聯合會計師事務所、天下雜誌CSR頻道、花旗銀行、國泰金控、大江生醫、富邦金控等企業均到場分享投入綠電公益的經驗。

陽光伏特家共同創辦人陳惠萍表示，GW綠能公益100＋的概念就是綠能美好行動（Green Well），至今已為台灣累積21個綠能美好行動，串連超過1萬1000位民眾與20家企業，扶助超過3000名兒童、老人及身心障礙患者。

陳慧萍說，公益綠電模式結合企業、員工與客戶捐贈太陽能板，並由企業購買公益綠電，所產生的收益將回饋社福單位，達成社會企業責任（CSR）等多元目標，台灣大哥大、KPMG安侯建業等企業都響應參與。

陳慧萍表示，期盼在2030年能達到100個綠能美好行動，讓更多企業與民眾支持參與，透過捐款建置太陽能電廠、購買綠電憑證及綠電，在減碳的同時創造更多社會價值。

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此外，陳慧萍說，隨著碳定價時代的來臨，陽光伏特家也攜手花旗銀行嘗試開創碳權公益模式，為社福單位汰換耗能設備，並進行碳權抵換專案申請，協助企業在面對淨零碳排趨勢時，更具有社會效益。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，要達成台灣淨零轉型路徑與目標不能只仰賴政府，還需要公私部門共同協力完成。他說，GW綠能公益100＋採用串連多元組織共同減碳的創新作法，不只呼應了政府淨零轉型政策，也實踐公正轉型精神，為台灣能源發展帶來正面改變。（編輯：楊凱翔）1110420