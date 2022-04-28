英語線上學習 AI平台提升口說學習效率

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為因應教育部加速學校數位化，有新創公司應用AI人工智慧技術推出英語學習平台軟體，幫助學生提升英語學習聽、說、讀3大能力，目前已累積超過百家英語補習班採用，同時也與國中小學校合作展開教學計畫。（業者提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）國內疫情持續，不少學校改用線上教學，有AI新創公司推出英語口說平台，透過人工智慧協助學生「口說發音評測」，讓教師認為，可提升學生學習效率，也減輕繁雜的線上教學工作。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，也影響實體學習環境，不少學校改免到校的線上教學。因應教育部加速學校數位化，新創公司「易晨智能」應用AI人工智慧技術，推出EZTalking英語學習平台軟體，讓學生提升英語學習「聽說讀」3大能力。

平台上線後，已累積超過百家英語補習班採用，同時也與國中小學校合作教學計畫，不只減輕教師負擔、提升學生學習動力及興趣，無法實體教學時，也能透過平台讓學生在家開口練英語。

易晨智能執行長許永昌接受中央社記者訪問表示，與傳統英語線上學習軟體不同的是，平台研發設置「AI口說發音評測技術」，學生可一句一句學英語口說，立即透過AI技術評測發音且指正，老師也能在後台上傳教材、改作業。

國中許姓教師說，平台能讓老師自行上傳教材、隨時出作業，並可即時得知學生的學習狀況，透過數據分析、學習歷程的結果呈現，可隨時進行動態調整，讓繁雜的線上教學工作輕鬆很多。

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吳姓家長指出，以前孩子在家練習英語口說，他自己的英語也不是很好，無法幫忙孩子改正發音，必須到學校上課才有辦法正確學習，但現在很多時候都只能在家上線上課程，透過「EZTalking」平台真的能事半功倍。

採用學習平台的補教業者吳長興接受記者電話訪問時表示，早期英語補教業要訓練學生的英語口說，必須由學生錄音後將檔案繳回，但教師必須花大量時間聆聽錄音後評分批改，使用平台能快速點出英語口說需要加強練習的學生，讓教學與學習效率都能大幅提升。（編輯：謝雅竹）1110428