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職訓課因隔離無法結訓 勞動部：兩週內釐清權益

2022/5/19 10:33
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（中央社記者吳欣紜台北19日電）勞動部設有職訓課程讓失業勞工可以參訓，但近期有勞工反映在課程期間確診隔離無法完成受訓，因而無法結訓。勞動部長許銘春今天說，將於兩週內邀集各單位開會釐清學員權益。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部就「因應COVID-19疫情蔓延，如何保障勞工勞動權益及如何具體防治職場霸凌」等進行專題報告並備質詢。

民進黨立委洪申翰質詢指出，接獲許多勞工陳情，在失業期間參加職訓課程不慎確診、必須隔離，因而無法完成職訓單位要求的參訓時數、無法結訓，雖然有打電話向勞動部勞動力發展署各分署陳情，但分署卻都表示沒有轉圜的餘地。

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洪申翰表示，勞動部曾經發布過職訓課程防疫指引，但內容只有防疫及公衛作為，沒有針對學員訂出權利保障，且有些職訓課程也不一定是勞動部自辦課程，這對受訓勞工是相當不公平的事情。

許銘春回應，不應該有這種情況，如果勞動部發布的指引不夠完整，後續會訂定學員權益保障須知，也允諾會在一週內盤點、兩週內召集所有有辦職訓課程的各單位開會，釐清及保障職訓學員的相關權益。（編輯：管中維）1110519

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