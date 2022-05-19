國家太空中心年底掛牌 吳宗信：追趕韓國為目標

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（中央社記者蘇思云台北19日電）因應政府組織改造，國家太空中心未來將轉型成行政法人性質，太空中心主任吳宗信表示，韓國每年斥資逾百億發展太空產業，台灣跟韓國經費差距5到6倍，盼以韓國作為追趕目標。

吳宗信今天中午接受震傳媒廣播採訪，他表示，立法院4月中三讀通過「國家太空中心設置條例」，目前為國研院轄下的國家太空中心，未來會轉型成行政法人國家太空中心，會有獨立預算，年底前有望正式掛牌。

吳宗信指出，行政法人要推動更多業務，明年會大量找人，人力希望從目前250人擴充到600人，新竹也會另外新蓋總部大樓，幾個月前已經開始找地。台灣今年太空相關預算約新台幣35億元，希望明年有更多預算，從亞洲國家太空相關經費來看，日本一年約1200億元、韓國190億元、印尼44億元，相信政府也會持續加強投資。

吳宗信指出，韓國在太空產業發展上非常有野心，台灣跟韓國經費差5到6倍，個人希望以韓國航空宇宙研究院（KARI）作為追趕目標，台灣要投入時間、盡全力追趕。

至於未來成為行政法人的國家太空中心，吳宗信透露，中文雖然一樣是國家太空中心，但英文名稱不會是現在太空中心使用的NSPO（National Space Organization），新英文名稱裡面會有Taiwan一字，他認為一個國家太空總署就應該是這樣的名字，「會是唸起來很舒服的名字」，名稱提出後也初步獲得同意，未來將正式公告。

吳宗信表示，目前進行國家級火箭發射場域選址，位置可能在台東或屏東，腹地可能要幾十公頃以上，以確保居民安全。此外，也希望火箭發射未來如果相當頻繁，有望帶動地方觀光效益，同時初步規劃希望發射場旁可以設置國家太空博物館，推動培育人才。

吳宗信也指出太空中心未來的相關計畫期程，今年底預計發射獵風者衛星，目前歐洲也在測試載具，如果歐洲的測試在下月順利發射，今年12月可以發射獵風者衛星，但如果測試還有延宕，正式發射也可能再往後3到6個月。

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吳宗信表示，福衛八號供應鏈受疫情影響較多，可能延後到2024年下半年發射；太空中心跟工研院合作的B5G低軌通訊衛星計畫，希望有機會2025年發射首顆自製通訊衛星，後續希望可以做小星群技術展示，發展更多數量，達到帶動產業效果；合成孔徑雷達（SAR）衛星預計可能2027、2028年發射，相關拍攝解析度可以突破天候限制。

吳宗信認為，不管一個國家的大小，政府應該把軟硬整合、打造一個環境，讓1%的人有辦法做夢，如此國家才可以生生不息。（編輯：潘羿菁）1110519