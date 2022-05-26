全台首家飯店宣示 晶華酒店加入愛海店家

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（中央社記者余曉涵台北26日電）台北晶華酒店今天宣布與農委會漁業署等單位合作，率全台飯店之先，成為全台住宿及餐飲業首家的愛海店家，將在餐盒等菜色上使用具永續標章認證的鬼頭刀。

每年6月8日是世界海洋日，台北晶華酒店今天發布新聞稿表示，與農委會漁業署，海漁基金會、台東新港區漁會合作，成為全台住宿及餐飲業第1家愛海店家，並在今天起推出使用永續海鮮認證的鬼頭刀為主題製作的餐盒。

漁業署代理署長范美玲說，台灣鬼頭刀年產量約4300噸，是沿近海前5大漁獲，其中台東新港占全台鬼頭刀漁獲總量42%，產量是全台第1。

范美玲說，鬼頭刀肉質扎實少刺，營養價值高，脂肪低，適合現代人的餐飲需求，因此餐飲業者對國產在地水產品及永續漁業管理的綠色消費支持，將是帶動漁業管理升級的關鍵動力。

台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍說，愛海店家須符合3項要求，包含食材必須使用至少1種海洋之心生態標章認證的台灣永續海鮮；廚房必須通過海洋之心生態標章產銷監管鏈認證；店面或官網標示永續海鮮資訊等。

林愛龍表示，從2020年展開的愛海店家已經有21家各式餐飲業加入，晶華酒店則是全台第1家加入的5星級飯店。

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另外，在COVID-19疫情下，不少飯店業者力推餐盒、便當搶商機，台北老爺酒店適合小家庭多人分享餐新增西式海陸雙冠組合，冷凍餐包「即食行熱美味餐」也新增道地港點、滋補湯品等多元選項、搶攻宅家囤貨市場。

全台和逸、慕軒飯店也推出餐盒全面89折優惠，配合多種家庭用餐型態，舉凡個人餐盒至4人分享餐、午茶甜點至晚餐美饌最低新台幣百元起，要讓民眾在家也能輕鬆品嘗飯店主廚級手藝。（編輯：陳政偉）1110526