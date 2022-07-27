金門舊軍營變保育基地 提升野生動物救援量能

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莊福文化教育基金會攜手金門縣政府設立「金門縣野生動物保育研究基地」，揭牌儀式27日舉行，莊福文教基金會董事長賴振融（左4）和縣長楊鎮浯（左4）等人合影。中央社記者黃慧敏攝 111年7月27日

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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）昔日軍營金門陽明二營區繼轉型為童軍營區後，在莊福文化教育基金會與縣府合作下，變身「金門縣野生動物保育研究基地」，共享活化新創空間也提升在地保育救援量能。

金門縣野生動物保育研究基地揭牌儀式，上午舉行，莊福文教基金會董事長賴振融表示，保育研究基地3大任務，除了開放生態研究團隊駐站，協助金門縣政府提升動物醫療及照養技術，支援野生動物救傷工作，並與各界產官學研社合作，推動環境教育，增進民眾對野生動物保育的重視。

金門縣長楊鎮浯表示，金門早期實施戰地政務，民眾生活受到限制，相對地卻保護了豐富的動植物生態資源，許多瀕臨絕種的野生動物如歐亞水獺、金龜更僅存於金門，但對這些瀕危珍稀動物的照養經驗、專業資源相對不足，未來將倚重莊福基金會，建構金門成為友善環境的生態島，再創觀光新價值。

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今天揭牌後，基地內隨即舉辦首場野生動物病理、救傷及醫療照護實務研習，邀請前台北市立動物園園長金仕謙等專家分享，從金門野生動物救傷與醫療照護，到最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人畜共通傳染主題，吸引在地獸醫學者與會。

金門縣保育研究基地位於金湖鎮原陽明二營區，縣府表示，這裡原為閒置營區，經過活化利用，一度作為童軍營區，現在則是變身為動保基地，主要在為研究團隊提供來金研究、開會和住宿的空間與交流平台，節省研究團隊往來台金搬運設備而造成的損壞風險，以及駐點所需經費；縣府與基金會共享活化新創空間，提升在地保育救援量能。（編輯：陳仁華）1110727