環團籲公開淨零溝通會議結論 並設監督小組

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（中央社記者張雄風台北17日電）為達2050淨零目標，行政院日前公布策略並進行社會溝通會議。環團今天建議，應將結論公布、預留徵詢期，並成立監督小組，邀各方利害關係人，檢示各戰略執行進度並定期報告。

今年3月行政院公布「2050淨零排放路徑與策略」，分別由環保署進行「淨零綠生活」、「資源循環零廢棄」，經濟部主責「節能」等3項戰略社會溝通會議。

環團今天舉辦「淨零排放向前行 社會溝通不能停」記者會，要求政府修正12項戰略社會溝通會議方式與規劃長期溝通。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，參與3次關鍵戰略社會溝通會議，卻感受不到現行的運作機制足以提出可讓台灣邁向2050淨零的關鍵戰略；在目前官方規劃下，各戰略經過一次社會溝通會議，便等待年底前核定，也就是在現行機制下，官方無需參考社會溝通會議中各界提出的建議，便可定稿。

趙家緯建議，應該要求各部會在10月底前「公布關鍵戰略規劃書初稿」，並建置網路平台，提供一定時間的徵詢期；在定稿中刊載「利害關係人意見回應表」，並成立監督小組，邀請各方利害關係人，檢視各戰略執行進度，定期提出執行報告。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸進一步說明，主責機關雖邀請了各方針對政策內容提供建議，卻因時間有限，無法具體回應與會代表的提問；內容卻僅綜整既有政策，未能提出更積極的未來發展規劃，且各項戰略的目標也未與淨零轉型連結，難以評估政策成效。

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柯乾庸舉例，經濟部上週發布了「製造部門2030年淨零轉型路徑」與「商業部門2030年淨零轉型路徑」，但內容卻未納入9月中舉辦的「節能」戰略社會溝通會議上各團體提出的意見，也沒有相應的社會溝通規劃。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，主責6項重要淨零戰略的經濟部，於本月陸續發布2030年製造部門、商業部門淨零路徑，卻還是關起門來和產業溝通，未和社會溝通；而針對減量階段管制目標，環保署應透過程序較嚴謹的聽證程序，納入利害關係人及公民團體的意見。（編輯：陳清芳）1111017