陳吉仲：地方確認符合 農委會才公告天災救助

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）審計部要求農委會檢討災損救助發放，農委會主委陳吉仲今天表示，有些建議是長期的問題，如休耕卻領救助比例已變低；地方確認符合災損，農委會才公告，非由農委會執行受理申報及發放。

聯合報報導指出，審計部查核民國110年到111年6月農委會補助農業損失情形，發現農委會核發天然災害救助預算不敷支用、超支併決算成常態，且有水生作物也核發、核定災損補助面積大於土地登記面積等事，要求農委會檢討。

行政院農業委員會主委陳吉仲今天接受媒體聯訪時說，他必須就制度、執行、政策三方面說明，首先行政院每年編列新台幣17、18億元預算作為天然災害現金救助使用，但是氣候變遷影響下，每年都超過此金額，趨勢上是增加的，後續會盡量讓金額編足，惟天候變化是很難預測的。

他並說，執行有一定程序，相關單位包含農委會的農漁畜單位及場試所，更重要的是地方政府的農政單位及鄉鎮區公所，都要派代表共同參與確定符合天災現金救助，農委會才會公告；公告完之後，鄉鎮區公所還要在農民申報後確認損失有沒有20%，才會執行，不是由農委會執行發放，農委會是最後核定統計數據後直接撥款。

舉例來說，陳吉仲說，審計部提到相關議題比例都非常低，例如休耕者沒有種植，當然不能領現金救助，休耕卻領救助是長期以來就有的問題，比例已經愈來愈低，各地方政府也很樂意配合改善。

他特別提及審計部有建議農委會推動保險取代天災現金救助的發放，因此農委會今年把最大宗的作物稻米，耕作面積20幾萬公頃，每公頃1.8萬元的天災現金救助轉為保險理賠，此即透過推動保險穩定農民收入的具體案例。

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他重申，天災現金救助的執行在速度、效率上都要更快，不然會影響到下一期的耕作，也不是一定要達到豪雨標準才會造成農損，農業天然災害的樣態很多，農委會有很多資訊、統計在彙整中，根據背後的統計、數據執行，例如去年8月豪雨一發生，不用勘災就知道木瓜、洋香瓜會受損，程序執行就會精進簡化。

最後他說，相關議題，農委會會跟審計部說明。（編輯：陳政偉）1111207