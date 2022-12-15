快樂解難題 竹市光復中學生獲文書處理金手獎

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹市光復中學資料處理科學生彭俊瑋，日前參加全國中等學校技藝競賽文書處理職種獲金手獎。彭俊瑋今天表示，資訊解題講求精準分析與效率，他享受解難題的快樂。

光復中學今天舉辦記者會指出，今年全國中等學校技藝競賽，於11月29至12月1日在新北市三重工商舉辦，共有745名選手參賽，彭俊瑋參加文書處理職種獲金手獎，為校爭光。

彭俊瑋向中央社記者表示，從小就熱愛電玩，像是3D方塊遊戲，在遊戲中，能藉由採集資源、合成物品等，創作建築，他甚至為讓遊戲能更順暢，國小時就學會如何安裝電腦軟件，也會上網自學有關電腦的相關知識。

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彭俊瑋說，這次成為參賽選手，在準備過程中，完成老師交辦進度，也主動練習，競賽文書處理解題講求精準分析與效率，雖過程很燒腦，很享受破解難題的樂趣。

指導老師梁國珍表示，技藝競賽文書處理職種比得就是快、準，而賽程僅有1小時，學生要在有限時間內，處理排版文書與解題，要運用到修圖技巧和功能變數，考驗學生解題速度和抗壓能力。（編輯：方沛清）1111215