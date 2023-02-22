兒盟調查：愈大愈不快樂 高中壓力是國中的近2倍

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（中央社記者張雄風台北22日電）兒福聯盟今天公布2023青少年憂鬱調查，發現孩子「愈大愈不快樂」，高中生的壓力指數（16.0%）將近是國中生（8.2%）的2倍。

兒福聯盟執行長白麗芳呼籲，家庭和學校是青少年最主要的生活場域，也是最依賴的避風港，應多加重視青少年情緒議題，在孩子的心情陰天下雨時，可以張開保護傘，正向的陪孩子走一段，包括多和孩子聊天，提供正向鼓勵及協助、增加兒少心理健康的正確知識、擴增線上輔導資源，增加校園輔導資源的可近性、將心理健康納入定期常規檢查等。

兒福聯盟指出，前三名壓力來源分別為學校課業、未來前途及交友人際，其他包含容貌外表、家庭經濟、親子關係也是青少年常見的困擾議題。

值得關注的是，兒福聯盟指出，調查中有近2成的學生表示十分擔憂身體健康與疾病侵害，足見疫情持續延燒三年，對兒少身心帶來相當大的衝擊和影響。

調查發現，青少年自評有1成7憂鬱程度達嚴重等級以上（嚴重8.1%、極為嚴重8.9%），其中高中生更高達2成3。

兒福聯盟進一步調查「學生們認為自己較為缺乏的支持項目」，近3成學生認為父母鮮少對外表現出以自己為榮，也有孩子覺得平時很少得到父母稱讚，或是當自己需要有人引導、幫忙做出決定時，父母總是缺乏耐心陪伴。

若是比較老師、同儕及家長，兒福聯盟發現，相較於老師與朋友，青少年認為自己較少得到父母的支持。統計台灣目前有近4成青少年既沒有具備足夠的社會能力，也得不到良好的社會支持，導致這些孩子的嚴重憂鬱程度比例高達23.7%。

白麗芳表示，除了升學壓力，青少年在成長階段中會持續面對家庭、同儕及自我等不同方面的挑戰，若能經由良好的人際關係與團隊精神發展出足夠的「社會能力」，可以有效提升孩子的情緒調節功能。

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兒福聯盟今天舉辦「2023青少年憂鬱報告發布」記者會，針對全台12至17歲的國高中生進行抽樣調查，發現有超過一成的學生壓力程度達嚴重等級以上，其中高中生的壓力指數（16.0%）更將近是國中生（8.2%）的2倍之多。

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