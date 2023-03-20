吳德榮：本週高溫上看34度 25日北台灣轉濕涼

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氣象專家吳德榮表示，20日起氣溫逐日回升，22至24日各地高溫約攝氏32至34度。圖為民眾騎單車到台北馬場町河濱公園。中央社記者張皓安攝 112年3月19日

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象專家吳德榮表示，今天起氣溫逐日回升，22至24日各地高溫約攝氏32至34度，台東上看35度以上，暖熱如夏；25日鋒面影響，北台灣轉濕涼，26日起北部、東半部易有雨，愈往南影響愈小。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區富貴角攝氏15.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起至24日南方氣團逐漸增強，今、明兩天西半部晴時多雲，東半部為多雲時晴、偶有局部零星降雨；氣溫逐日漸升，早晚偏涼，日夜溫差大。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，22日至24日各地大都晴時多雲，暖熱如夏，各地區最高氣溫將升至32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至35度以上；西半部清晨及金馬易有霧。

吳德榮說，25日鋒面影響，北部及東半部有局部短暫雨；北台灣氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，26至29日鋒面在華南至台灣一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，愈往南所受影響愈小；由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布，有較大「不確定性」，模式亦不斷調整，須持續觀察。（編輯：陳仁華）1120320