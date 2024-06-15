沒有器捐卡的英雄 遺孀圓亡夫獻大愛心願

（中央社記者陳婕翎台北15日電）丈夫在接孩子放學路上的一場意外，聽著腦死宣判，鄭雅文想起未簽署器捐卡的丈夫曾表達想送出大愛，忍痛放手，在傷痛中復原的她，慢慢理解器捐重要性，才明白家裡出了英雄。

台灣從民國76年頒布人體器官移植條例，推動器官捐贈移植超過30年。截至今年6月累計61.2萬人次預立器官捐贈意願，逾5000名大愛者完成器官捐贈。即使生前沒有器捐卡，仍有許多奉獻大愛的英雄，鄭雅文的丈夫就是其中，她今天出席器官捐贈紀念日音樂會分享這段故事。

「我的爸爸是一個很強壯的人，他是一位英雄，先搭了火箭去天國」，這是鄭雅文今年11歲的兒子，對爸爸的深情告白。回憶起3年前丈夫發生不幸的那天，她在午休接獲丈夫發生車禍被送往醫院，鄭雅文心中仍期盼著孩子的爸爸可以回來，但病況始終未見好轉。

醫師評估鄭雅文的丈夫即使存活仰賴呼吸器仍活不久，天人交戰之際，她憶起丈夫曾提到，「妳決定的就是我想要的」，丈夫是廚師，熱心公益，同時是救生員、手語工作者，生前未簽器官捐贈同意書，但不願長期臥床，盼在生命最後幾小時，做出最大貢獻，希望做兒子永遠的英雄。

鄭雅文丈夫離世捐贈肝臟、腎臟、眼角膜和血管，成為許多人的生命英雄。「我做決定沒有想過英雄不英雄的」，沈浸在悲傷裡的她未關心捐贈後續，直到受邀參與活動，現場播放分秒必爭送出器官的影片，她放聲大哭，開始理解器捐的重要意義、知道家裡出了英雄，漸漸在傷痛中復原。

第5度參加器官捐贈紀念日音樂會的前副總統陳建仁說，生命如同四季，當生命來到冬季，愛的種子能讓另一個生命在春天裡被延續。即使醫療科技再進步，沒有捐贈者就難以達成，讓愛傳承是台灣人的特質，無私奉獻無疑是英雄「你們是英雄的好家人，當然也是英雄」。

今年大愛器官捐贈人數160人，捐贈器官及組織總數量522例。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲表示，台灣仍有死後留全屍觀念，願意貢獻的器官極少，「生命只有使用權，沒有所有權」，鼓勵更多有愛心的民眾善用器官捐贈意願書線上簽署，自己決定生命的價值。

近期器捐病主中心推出的「器捐聲紋卡」，讓民眾在預立器官捐贈意願的同時，能留下想對家人說的話，這段話也是家人決定器官捐贈的推手。衛福部醫事司長劉越萍說，聲紋卡的誕生是希望家屬理解當事人簽卡的理由，完成痛苦又偉大的決定。（編輯：李亨山）1130615