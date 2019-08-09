更多編輯台推薦新聞：
颱風利奇馬來襲 苗栗泰安9日上午10時起停班停課
生活

颱風利奇馬來襲 苗栗泰安9日上午10時起停班停課

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地
娛樂

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地

搭一趟飛機造成多少暖化 飛行之恥網站幫你算
科技

搭一趟飛機造成多少暖化 飛行之恥網站幫你算

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
楊金龍首膺A級總裁 坐鎮央行緊盯匯率戰
首頁 / 政治

紀念風災晚會遭批變調造勢 韓辦：以後會避免

最新更新：2019/08/09 14:08

（中央社記者程啟峰高雄9日電）莫拉克風災10週年紀念晚會現場有人高呼總統好，場外也擺攤賣韓競選商品，挨批變調成造勢大會。國民黨總統參選人韓國瑜辦公室發言人何庭歡今天對此回應說「以後會避免」。

韓國瑜上午至高雄展覽館出席2019台灣創業連鎖加盟暨開店設備展-高雄展開幕式，面對媒體追問相關問題未正面回應，何庭歡隨後在展場外出面受訪。

媒體提問韓國瑜昨晚跑市政行程，但場外卻販售韓國瑜競選周邊商品是否「越界」，晚會現場還有身穿競選衣服的「韓家軍」現身並高喊總統好，紀念晚會挨批變調像造勢晚會。

何庭歡對此表示，「我們現在不確定（有這種狀況），但是如果有這樣意外情況發生，以後會避免。」

何庭歡說，在市長韓國瑜心中最關心的一直都是小林村這些居民，舉辦紀念晚會是希望幫助這些居民早日走出傷痛，撫平他們的傷痕。

另外，鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤暗諷韓國瑜「福委會主委被拱當CEO」。何庭歡說，民主國家的權力就是人民賦予的，所以人民才是國家真正的老闆。身為公職人員本來就是要幫人民謀福利。對任何批評或指教，「我們都會把它當成藍營團結的最大養分」。

至於前國民黨主席洪秀柱表態在台南參選立委，韓國瑜是否幫她站台，何庭歡說，洪願意前進台南這麼艱困的選區，「我們是非常的感佩她的勇氣，然後會幫她加油」。

針對有民調顯示韓國瑜在雲嘉南最近掉大概5個百分點，是否受韓妻李佳芬農舍違建事件影響。何庭歡認為，尊重每份民調結果；至於農舍問題，韓已回應過，就是「一切依法行政，該怎麼辦，就怎麼辦」。(編輯:孫承武)1080809

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報