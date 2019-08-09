紀念風災晚會遭批變調造勢 韓辦：以後會避免

（中央社記者程啟峰高雄9日電）莫拉克風災10週年紀念晚會現場有人高呼總統好，場外也擺攤賣韓競選商品，挨批變調成造勢大會。國民黨總統參選人韓國瑜辦公室發言人何庭歡今天對此回應說「以後會避免」。

韓國瑜上午至高雄展覽館出席2019台灣創業連鎖加盟暨開店設備展-高雄展開幕式，面對媒體追問相關問題未正面回應，何庭歡隨後在展場外出面受訪。

媒體提問韓國瑜昨晚跑市政行程，但場外卻販售韓國瑜競選周邊商品是否「越界」，晚會現場還有身穿競選衣服的「韓家軍」現身並高喊總統好，紀念晚會挨批變調像造勢晚會。

何庭歡對此表示，「我們現在不確定（有這種狀況），但是如果有這樣意外情況發生，以後會避免。」

何庭歡說，在市長韓國瑜心中最關心的一直都是小林村這些居民，舉辦紀念晚會是希望幫助這些居民早日走出傷痛，撫平他們的傷痕。

另外，鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤暗諷韓國瑜「福委會主委被拱當CEO」。何庭歡說，民主國家的權力就是人民賦予的，所以人民才是國家真正的老闆。身為公職人員本來就是要幫人民謀福利。對任何批評或指教，「我們都會把它當成藍營團結的最大養分」。

至於前國民黨主席洪秀柱表態在台南參選立委，韓國瑜是否幫她站台，何庭歡說，洪願意前進台南這麼艱困的選區，「我們是非常的感佩她的勇氣，然後會幫她加油」。

針對有民調顯示韓國瑜在雲嘉南最近掉大概5個百分點，是否受韓妻李佳芬農舍違建事件影響。何庭歡認為，尊重每份民調結果；至於農舍問題，韓已回應過，就是「一切依法行政，該怎麼辦，就怎麼辦」。(編輯:孫承武)1080809