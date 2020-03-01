江啟臣公布競選形象影片 搶攻盼改革的黨員票

（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席候選人江啟臣今天公布首支競選形象影片，訴求國民黨改造刻不容緩，搶攻期待改革的基層黨員選票，江啟臣說，參選黨主席不只是青壯世代的責任，更是國民黨對國家的責任。

距離國民黨主席補選投票日只剩不到一週，江啟臣今天晚間在臉書公布首支競選形象影片。影片訴求國民黨改造刻不容緩，搶攻對期待國民黨改革的基層黨員選票，希望黨員能夠在7日支持他，給青壯世代承擔的機會。

江啟臣表示， 1月11日大選開票夜的複雜心情，仍梗在心頭。這段日子以來，他歷經自省、長考，下定決心投身黨主席補選，並積極多方徵詢，嘗試替國民黨描繪一張改革藍圖。「離補選投票只剩七天。讓我用這部短片，回顧這五十天來的思索體會」。

江啟臣指出，參選黨主席，不只是一個人的承擔，是青壯世代的責任，更是國民黨對國家的責任。他認為，國民黨的改革，目的在於迅速重建人民對國民黨的信心，善盡政黨職責，提出願景、監督政府，共同思考要如何留給下一代更好的中華民國。他也在影片中直接點出，國民黨在40歲以下的黨員已經少得可憐，國民黨幾乎輸掉一整個世代，他直言，如果不與時俱進，只會失去更多民眾的支持。

江啟臣表示，除了首支形象影片之外，接下來也會陸續釋出政見影片，在網路平台露出，希望在主席選舉前，就先以行動落實溝通網路化的政見，讓國民黨迎頭趕上，贏回選民信任。（編輯：蘇志宗）1090301