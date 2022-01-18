身障輔具補助辦法將修正 立委籲考量障礙者需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育瑄台北18日電）衛福部預告修正身心障礙者輔具費用補助辦法，民進黨立委吳玉琴等人今天說，應考量身障者需求，對輔具適配複雜度較高的身障族群等，也應調整補助金額與年限，衛福部並應研議擴大非醫療器材輔具項目補助原則。

衛生福利部於民國110年11月22日預告修正「身心障礙者輔具費用補助辦法」。民進黨立委吳玉琴、何欣純、莊競程今天下午在立法院共同舉行「面對身心障礙者輔具費用補助標準調整衝擊」公聽會。

根據衛福部提供的書面資料，修法是配合產品推陳出新與因應障礙者的多元需求，包括將原列的172項補助項目修正為235項等。

莊競程指出，國內身心障礙者約120萬人，有關產業從業人員也很多，政府宣示照顧弱勢，相關政策的修正都會影響身障者的需求與產業發展；身心障礙者輔具費用補助辦法相隔10年要修改，應審慎考量所有意見，如限制輔具材質，可能會不符合實際需求。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔表示，希望討論時能納入更多障礙者參與，從根本開始，納入障礙者的生活困境、輔具需求等，落實身心障礙者權利公約（CRPD）。而輔具申請有年限與項目限制，但許多重度障礙者的輔具較偏向量身定做，在補助辦法裡無法看到有效支持。此外，也應與時俱進，許多科技輔具與智能家電可以支持障礙者自立生活。

關於與會者關心的輔具材質問題，衛福部社會及家庭署身心障礙福利組長尤詒君說，會重新檢視太細節的規定是否有必要性，而經費有一定限制，會盡量協調縣市政府向上加疊預算，滿足民眾對輔具的需求。

衛福部社家署身心障礙福利組支持服務科長魏子容表示，在許多人關心的補助項目限制與年限等，若有民眾需求量大於2年4項補助的限額，或是年限未到、輔具損壞，已有專案機制可以協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳玉琴最後做成結論，除針對會中不同障礙者所提出的需求，請衛福部考量評估外，對因年紀、身體狀況變化較大，輔具適配複雜度較高的身障族群，及相關使用週期較短的輔具消耗品，應依需求調高補助金額、適度降低使用年限，以利申請補助。

此外，為提供身心障礙者生活所必需，社家署應研議如何擴大非醫療器材輔具項目補助原則；也請衛福部參採與會者所提意見，列入專家平台研議。（編輯：林興盟）1110118