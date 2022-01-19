接見建築金獎得主 賴清德期許未來建築減少碳排

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（中央社記者溫貴香台北19日電）副總統賴清德今天接見國家建築金獎得主等人表示，期許未來的建築能從規劃、設計、材料及營造工法上注意盡量減少碳排，或能設計出低耗能建築，相信對台灣邁向2050淨零轉型目標會很有幫助。

副總統賴清德上午在總統府接見「第22屆國家建築金獎暨110年台灣誠信品牌」得獎單位代表，肯定得獎單位對社會的貢獻，訪賓一行由內政部營建署長吳欣修陪同。

副總統致詞表示，所有得獎者都是用誠信經營品牌，每一個建案、每一棟建築都兼顧消費者及環境永續的作為，對社會有典範作用，引起非常大的迴響。

談及永續議題，副總統說，全世界各地天然災害的情況頻傳。他舉例，過去沒有暴風雪的地方，出現暴風雪；以前每年都有颱風的台灣，已經連續兩年沒有颱風來襲；過去沒有強降雨的歐洲也都出現災情。在這種狀況之下，一定要群策群力，共同克服氣候變遷的種種挑戰。

有關2050淨零轉型，他說，全球2000大企業，大約有1/3也宣布要達成目標，未來在全球產業鏈的供應之下，包括蘋果、微軟、Amazon等公司都將要求協力廠商所生產製造的產品須符合綠能規定，在此狀況下，台灣的經濟產業勢必會受到衝擊。

副總統說，在淨零轉型的過程當中，營造與建築具有舉足輕重的地位，營造的過程大概約佔碳排30%，未來如果能從規劃、設計、材料的選擇，以及在營造的工法上能注意盡量減少碳排，對2050淨零轉型將有很大的幫助。

他進一步說，或者未來設計出來的建築是低耗能建築，除了智慧住宅外，也能減少能量的消耗，相信對台灣邁向2050淨零轉型的目標也會有很大的幫助。

談及疫情，副總統說，Omicron已經來了，大家應該嚴陣以待，除了要戴口罩、勤洗手、保持適當的安全距離以外，呼籲國人要接種疫苗。

他說，目前台灣民眾已接種第一劑疫苗達八成，第二劑達七成，但75歲以上的長輩年齡層打得相對少，大概六成左右，如果能繼續提高疫苗接種率，並且繼續施打第三劑，應該可以減少感染，即便是突破性感染，病況相對比較輕，不至於那麼嚴重。

他說，政府已經準備好疫苗，也感謝民間社會的參與，共同合作讓大家接受疫苗的施打。（編輯：蘇龍麒）1110119