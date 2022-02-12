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因攤販議題槓上馬英九 黃珊珊批不食人間煙火

2022/2/12 23:58
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市副市長黃珊珊在談到攤販議題時，稱前總統馬英九當北市長時離百姓太遠，被馬辦批無中生有。黃珊珊晚間反擊「改變不了當時的我，認為馬市長不食人間煙火的事實」。

外傳有意參選台北市長的北市副市長黃珊珊在臉書談到「攤販精進計畫」時表示，這是台北市攤販政策的一大改變，其實在馬英九擔任台北市長時，她也曾針對這個問題提出質詢，當時的馬英九只回答她一句「我從小到大沒有到攤販買過東西」，她就明白這位市長離百姓太遠，當然也就無法推動這項政策。

對此，馬辦透過新聞稿表示，對於黃珊珊顛倒黑白、無中生有的錯誤發言，很遺憾也無法認同。

黃珊珊晚間再發臉書，她在馬英九當市長時，的確認為他不夠了解民生，而馬英九聲稱「我連買東西都很少，更不用說流動攤販了」的說法，黃珊珊說，為什麼選舉期間可以去夜市簽名合照，可以四處long stay，而選後就不能去跟攤販購買，

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黃珊珊說，了解民生、時刻注意民眾的需求，不是選舉期間才該做的事，並附上她質詢馬英九的議會公報，馬英九被問到維士比是什麼，竟回「維他命」。

黃珊珊寫道，隔了18年，或許對這段印象提出的批評，造成她現在用的詞語不夠精確，「但仍然改變不了當時的我，認為馬市長不食人間煙火的事實，就如同維士比不是維他命，鹿茸當然也不是鹿耳朵裡的毛。」（編輯：張佑之）1110212

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