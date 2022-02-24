外交部新南向音樂劇 凸顯台灣廣納移民

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）外交部昨晚舉辦新南向主題音樂劇「我的媽媽是Eny?」交流活動，外交部政務次長田中光致詞表示，台灣是一個廣納移民的社會，不僅是新南向各國人民工作、求學的地方，也是第二個家。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部23日晚間在「國家電影及視聽文化中心」舉辦新南向主題音樂劇交流活動，由田中光主持，出席貴賓包括行政院政務委員鄧振中、勞動部政務次長王尚志、僑務委員會副委員長徐佳青、內政部移民署副署長梁國輝、立委羅美玲、立委湯蕙禎、立委何志偉等。

外交部指出，應邀貴賓還包括亞太地區各國駐台機構、文化部、衛生福利部、國家電影及視聽文化中心、多位非政府組織（NGO）及新住民團體代表，現場約有150位嘉賓出席，活動氣氛溫馨、感人。

駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso）致詞強調，看護這項工作的意義不只是勞力付出，更是人與人的接觸與互助，這齣音樂劇細膩描寫出印尼籍看護在台灣社會扮演的特殊角色，有助促進台灣與印尼人民的相互理解。

田中光在開幕致詞時表示，台灣是一個廣納移民的社會，來自東南亞地區的移工、學生、配偶們生活在台灣這片土地上，讓台灣的文化更為多元，社會發展更具多樣性，不僅帶動台灣經濟發展，更進一步深化台灣與東南亞各國連結。

田中光說，正是台灣人民包容、友善的性格，讓台灣經常被列為全球最友善的國家之一，台灣不僅是新南向各國人民工作、求學的地方，也是第二個家（home away from home）。

音樂劇「我的媽媽是Eny?」講述一名印尼籍看護Eny進入台灣家庭的故事，家庭成員們對於這名看護從起初的擔心、懷疑與不信任，逐步轉為接納、關懷與相互扶持。這部音樂劇是由台灣劇團「安徒生和莫札特的創意」（AMCreative）創作，不僅刻畫出台灣人與許多東南亞國家人民最直接、深層的連結，更反映目前台灣社會許多三代同堂家庭面臨的共同課題。

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外交部表示，來自馬來西亞的立委羅美玲在此次活動中，與同名同姓的音樂劇女主角、泰雅族演員羅美玲相見歡，兩人都對東南亞移工離鄉背景來台協助照料家庭長者表達感謝之情，並期盼台灣社會能以更大包容力接納移工朋友，相信能為台灣蓄積更多良善的力量。

外交部表示，台灣自105年起推行「新南向政策」，秉持「以人為本」理念，深化台灣與新南向國家在各項領域的交流與合作。外交部此次特別選擇「移工」議題，以優質音樂劇為媒介，透過軟性、創意的方式闡述屬於「新南向政策」的故事，除展現台灣人權、包容、多元價值，也再次以「人」為出發點，連結起台灣與東南亞各國人民的心。（編輯：林興盟）1110224