吳釗燮與基輔市長視訊 外交部證實有管道與烏克蘭溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩27日電）外交部長吳釗燮日前與基輔市長視訊通話，外交部次長俞大㵢表示，這次接洽是外交部首度直接向烏克蘭提供援助，也說「台灣與烏克蘭雖沒有邦交，但有管道可跟烏克蘭當局溝通」。

外交部長吳釗燮22日與烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）視訊通話，宣布轉贈台灣人民募捐的300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元（約合2億3418萬台幣）。

立院外交委員會今天審議外交部凍結預算案，俞大㵢列席備詢時表示，針對民間募集的烏克蘭援助捐款9億多元，目前仍持續規劃其他捐贈管道，但過程需保密，就像吳釗燮日前直接與基輔市長視訊通話，須等事後或時機成熟才能公布。

退休大使徐勉生日前投書質疑吳釗燮與基輔市長通話一事，認為台灣對談者是外交部長，烏克蘭對談方僅是市長，有失對等。

針對徐勉生投書，外交部發布新聞稿指出，吳釗燮與基輔市長通話主要目的是轉達台灣人民對烏克蘭人民的支持及愛心捐獻，在無情戰火綿延烏克蘭，烏克蘭百姓遭遇非法戰爭罪行侵害的時刻，倘若還要費時講究對等及排場，才是真正落入「我方有失分寸，拿捏不當」的境地，貽笑國際。

外交部指出，對於離退外交同仁持續關注國際事務，向政府提出建設性的意見，外交部表示肯定，但徐勉生所寫「台灣援烏熱過頭」的評論不僅有違事實，也錯誤引用特定媒體未經查證的不實報導，有失外交人員風範，外交部至感遺憾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部強調，台灣幫助烏克蘭受到國際媒體正面報導，連國際貨運業者都深受感動，主動吸收衍生的倉儲費用，響應台灣人民的愛心，倘以「一廂情願，甚至熱過了頭」說法來貶抑民眾自發性的愛心捐助及情操，對熱心捐助的台灣人民不公，也是對外交部角色的錯誤解讀。

外交部指出，台灣的善行已紛獲烏克蘭國會、國會議員及基輔市長公開致謝及肯定，外界對於「烏克蘭民眾是否真知道這是台灣提供的捐助」的懷疑論，實屬過慮。外交部重申，將優先以自有預算支應物資的運送費用，目前也沒有「物資仍堆滿外交部地下室及桃機倉儲，不知如何送交烏克蘭」的情形。（編輯：翟思嘉）1110427