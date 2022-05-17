時力籲政府實現居住正義等政見 讓民眾安居樂業

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總統蔡英文就職將滿6週年，時代力量立法院黨團總召邱顯智（左2）、幹事長王婉諭（左1）、副總召陳椒華（右2）及時代力量秘書長白卿芬（右1）17日召開記者會，盤點蔡總統競選時的政見及執政期間重要施政承諾，呼籲執政團隊應拿出改革決心，讓國人能夠真正安居樂業。中央社記者郭日曉攝 111年5月17日

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（中央社記者王揚宇台北17日電）時代力量立法院黨團今天指出，總統蔡英文執政將滿6週年，呼籲蔡總統儘速實現政見，包括友善育兒及環境友善政策、居住正義、台鐵改革等，讓民眾能夠真正安居樂業。

時代力量及時代力量立法院黨團今天召開記者會，盤點蔡總統的競選政見及執政期間重要施政承諾，並呼籲蔡總統及執政團隊應儘速實現。

時代力量立委王婉諭說，目前友善育兒政策不夠友善，0歲到2歲的公共托育資源也十分不足，例如去年新生兒人數近15萬4000人，但全國0歲到2歲公共托育可收托人數卻不到1萬人，且城鄉差距極大，政府要儘速落實公共托育建置，也要考量偏鄉困境。

王婉諭指出，蔡總統就職時承諾要建立社會安全網、保障犯罪被害人權益，相關法案目前也正在立法院審議，希望這屆能完成修法，不要拖到屆期不連續，又得從頭來過。

時代力量立委邱顯智指出，蔡總統2015年競選時，將居住正義列為政見，並推出安心住宅計畫的「房市三箭」，但至今，房市炒作還是一門好的生意，而健全的租屋體系及興建20萬戶社宅，也都不知所蹤，時力提出的主張，包括內政部應讓租屋黑市可以被精確掌握等。

時代力量黨主席、立委陳椒華表示，蔡總統多次承諾要落實環境友善政策，包含礦業法、土地徵收條例等，但許多政策至今不見顯著進展，有的是未能透過明確的行政作為，達成實質改善。

此外，行政院會5月5日通過相關修法，推出新一波組織改造方案，共牽涉6個部會，包含農委會升格為農業部、環保署升格為環境部等。

陳椒華呼籲，應該要回歸過去水保、林保、野保、環保一家的環境資源部，不要只是讓各部會原地升格，否則將失去組織改造的意義。

時代力量秘書長白卿芬則提到，疫情之下，唯有物價穩定，人民的生活才能安定；此外，時力會持續在立法院，推動最低工資法草案的立法工作。（編輯：翟思嘉）1110517