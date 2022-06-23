吸引台生留學 駐處副代表提供印度建議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里23日專電）駐印度副代表陳牧民向印度媒體表示，印度政府可以透過推廣阿育吠陀、哲學及印地語等，吸引更多台灣人留學印度。他並建議透過台灣電影展等影視文化交流，加強雙邊關係。

印度聯合新聞社（UNI）昨天刊出對陳牧民的專訪。

報導引述陳牧民說，目前來印度求學或深造的台灣人不多，主要是因為對印度的文化、宗教及語言缺乏了解，加上印度正規教育所需時間較長，碩士、博士等課程艱難等因素。

陳牧民建議，要吸引台灣學生，印度政府可以在台灣推廣阿育吠陀（Ayurveda）、哲學及印地語，做法之一可以是贊助學者赴台介紹這些領域。

阿育吠陀融合草藥、瑜伽和印度自然療法，號稱是世界上最古老醫學體系之一。

談及台灣公司前來印度投資事宜，陳牧民點出兩大難題：印度政府的現行政策多著眼於吸引大企業或集團進駐，而台灣的公司大多為中小企業；另外，雖然中央政府有投資政策，但印度各省也有自己的法律與投資優惠。

陳牧民向印度聯合新聞社表示，台灣與印度的關係仍有很大的發展空間。

另方面，陳牧民建議印度政府辦理台灣電影展，透過影視文化來深化雙邊關係。他說，台灣與印度的電影產業可以多做交流，印度方面可以踏出第一步，辦理台灣電影展。

陳牧民指出，就目前而言，尚無寶萊塢電影赴台取景，而多是到歐美國家、香港和新加坡等地。

他告訴印度聯合新聞社，台灣政府有為赴台取景或拍攝的電影提供補助。（編輯：馮昭）1110623