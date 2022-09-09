陳時中提棄保是選戰關鍵 黃珊珊：那就票投我

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市長選舉成三腳督態勢，民進黨市長參選人陳時中昨天提及，相信棄保會是選戰關鍵。無黨籍市長參選人黃珊珊今天表示，2黨只剩此戰略，那就票投她，達成網友說法。

陳時中昨天接受「POP搶先爆」廣播節目主持人邱明玉專訪，被問到團隊內部民調，陳時中表示，他們沒經常性做民調，不過各方陣營都很努力在拚，都差不多，他相信棄保會是關鍵，但要操作有特定條件。

黃珊珊今天上午出席「環南市場2週年慶消費者回饋抽獎活動」，會後接受聯訪，媒體詢問對於陳時中提到棄保是選戰關鍵的看法。黃珊珊對此回應，難道2個政黨只剩這個戰略嗎。

黃珊珊接著說，一黨提到投她就是投陳時中、另一黨稱投她就是投國民黨台北市長參選人蔣萬安，所以網友提到一句話，那就票投給黃珊珊，那願望就一次完成。

記者詢問，出席環南市場抽獎活動是否有行政不中立，黃珊珊表示，她已辭副市長，且她是環南市場自治會長林勝東邀請的貴賓，這是公開場合誰都可來，且不是來爭取支持，而是來看老朋友。

至於蔣萬安提出3大長照政見，被陳時中列舉4項錯誤並指蔣是醫療法規門外漢。黃珊珊今天指出，他們對對方批評都很正確，因為一人被對方稱是門外漢、另一人遭提及要被究責。

黃珊珊接著說，長照政策很重要，但必須可執行，蔣萬安提出政見，其實北市府早就在執行，但蔣萬安以發錢為目標，卻沒找財源，就是違反財政紀律。

黃珊珊在臉書Facebook貼文已簽署5家電視辯論會意向同意書，她今天說，期待趕快促成辯論會，雖不曉得對手狀況，但很期待盡快舉辦。（編輯：方沛清）1110909